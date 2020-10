LDC : Krépin Diatta, Gana, Gomis... les joueurs sénégalais à suivre ce mardi

Le mythique hymne de la Ligue des Champions va retentir de nouveau, ce mardi soir. 12 joueurs sénégalais sont engagés pour cette saison 2020-2021.Parmi eux, 5 feront leurs débuts, ce soir. Bruges de Krépin Diatta et Badji accueilleront Zénith, Gana Gueye jouera face à Manchester United et Demba Bâ retrouvera cette compétition en accueillant RB Leipzig.Rennes qui s'est passé des services de Mbaye Niang pour cette première historique, alignera certainement Gomis dans les buts. Edouard Mendy (blessé) aurait pu découvrir la C1 ce soir face à Séville.Sadio Mané, Ousseynou Bâ, Loum Ndiaye, Mouhamed Mbaye et Pape Abdou Cissé entreront en lice demain.