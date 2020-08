LdC : Le PSG en finale, il est prêt à miser sa paie

Malgré les nombreuses absences, le PSG est largement favori pour le choc de mercredi face à l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions.







Et quoi qu’il arrive, le club de la capitale aura de nouveau cette étiquette pour l’éventuelle demi-finale qu’il disputera face à l’Atlético de Madrid ou le Red Bull Leipzig. En cas de finale en revanche, la donne sera différente puisque le PSG pourrait croiser la route du Bayern Munich ou de Manchester City. Ce qui est certain selon la légende allemande Lothar Matthaüs, c’est que l’année 2020 est celle du Paris Saint-Germain. Pour l’ancien Ballon d’Or 1990, il ne fait aucun doute que le PSG parviendra à se qualifier en finale. Et sans surprise, il mise sur une finale indécise contre le Bayern Munich.





« Je pense que les demi-finales seront Bayern-Manchester City et PSG-Atlético. Je vois une finale entre le club bavarois et Paris » a-t-il indiqué à Sky Allemagne au moment de livrer ses pronostics. Et de poursuivre en complimentant le club de Nasser Al-Khelaïfi. « J’éprouve de la sympathie pour le club de la capitale française car je suis ami avec le propriétaire, et en termes de qualité, Paris est meilleur que l’Atlético. En finale, je croiserai bien sûr les doigts pour une victoire des Bavarois » a-t-il tout de même ajouté, histoire de balayer tout éventuel malentendu. Reste maintenant à voir si ce scénario, qui conviendrait parfaitement aux supporters du Paris Saint-Germain, se confirmera. Premiers éléments de réponse dès mercredi à l’occasion du premier quart de finale de ce Final 8 entre le Paris Saint-Germain et l’Atalanta Bergame à l’Estadio de la Luz de Bergame. Un choc pour lequel Kylian Mbappé est toujours incertain.