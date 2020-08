LdC : le PSG s'incline en finale contre le Bayern !





Au stade de la Luz de Lisbonne, les joueurs de Thomas Tuchel ont cédé contre le Bayern Munich (0-1), dimanche soir. Au terme d'une finale équilibrée, avec des situations franches des deux côtés en première période - frappes de Neymar, Angel Di Maria et Kylian Mbappé, poteau de Robert Lewandowski - avant une bien meilleure maîtrise allemande après la pause, le champion de France a rendu les armes sur un seul but de Kingsley Coman (59e). À la réception d'un centre côté droit de Joshua Kimmich, l'ailier français est venu se libérer du marquage de Thilo Kehrer pour tromper Keylor Navas de la tête. Guère aidé par le non-match de Neymar, le Paris Saint-Germain a fini par s'éteindre au fil des minutes et devra encore patienter pour soulever la coupe aux grandes oreilles. Au contraire du Bayern Munich qui remporte la C1 pour la sixième fois de son histoire, sept ans après son dernier sacre dans l'épreuve.

Le PSG devra attendre pour remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Dimanche soir, le club de la capitale a cédé en finale face au Bayern Munich (0-1), à Lisbonne. L'Olympique de Marseille n'a toujours pas de successeur. 27 ans après le sacre des Phocéens contre l'AC Milan, le Paris Saint-Germain s'est incliné en finale de la Ligue des champions 2020.