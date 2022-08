“C'est une humiliation pour lui”: la nouvelle soirée blanche d’Eden Hazard pose question

90 minutes supplémentaires sur le banc. Eden Hazard n’est pas monté au jeu lors de la Supercoupe d’Europe remportée par le Real contre Francfort (2-0). Au moment de recevoir sa médaille, le Brainois est apparu le visage fermé, en pantalon et les mains dans les poches. Sur le plateau de VTM Nieuws, Marc Degryse et Jan Mulder ont fait part de leur inquiétude.



Eden Hazard sur le banc pour débuter la Supercoupe d’Europe, cela n’a surpris personne. En revanche, qu’il n’entre pas en cours de match alors que le Real menait tranquillement (2-0) a suscité quelques interrogations. Carlo Ancelotti a pourtant effectué ses cinq changements, sans faire appel au Diable. Selon As, le technicien madrilène souhaitait récompenser les joueurs qui ont brillé la saison dernière. Mais cela n’a pas empêché Tchouaméni et Rüdiger de monter au jeu.





“Je pense qu’Ancelotti est un homme respectueux et poli. Mais avec Hazard, il ne se comporte pas correctement”, a estimé Jan Mulder sur VTM Nieuws. Hazard est censé jouer comme un faux neuf en doublure de Benzema cette saison, mais Marc Degryse a du mal à y croire. “Ils lui ont raconté des histoires. Rodrygo est le douzième homme, comme l’année dernière. Et Benzema continuera à jouer. Peut-être que Hazard obtiendra des minutes dans les matchs de moindre importance, mais ce n’est pas ainsi qu’on retrouvera le meilleur Eden.”