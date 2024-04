“C’est un sale type, il a manqué de respect à la France” : Un ancien joueur dézingue Embiid

La révélation par RMC Sport de la lettre que Joel Embiid avait écrite à Emmanuel Macron pour le solliciter en 2021 afin d’obtenir la nationalité française a créé un certain émoi en France, au lendemain de l’annonce de la sélection du joueur au sein de Team USA pour les Jeux olympiques de Paris 2024.





Elle a même déclenché un tollé général dans le milieu du basket, un sentiment d’indignation porté sur nos antennes par Stephen Brun plus tôt cette semaine, et désormais Fred Weis, ce samedi matin dans les Grandes Gueules du Sport. L’ancien basketteur du CSP Limoges, médaillé d’argent aux JO de Sydney en 2000, a poussé un énorme coup de gueule, dénonçant le cruel affront fait à la France par "un sale type".





"Sa parole ne vaut rien"





"Ce garçon est aussi bon basketteur que c'est un sale type. Je le déteste pour ce qu’il a fait", s’est emporté Fred Weis, alias "Big Fred”, membre de la Dream Team RMC Sport. "Je trouve qu’il a manqué de respect à la France à toutes ces personnes qui demandent le passeport et qui ne l’ont pas, a-t-il poursuivi. Et sous prétexte qu’on est un athlète de haut niveau on a le droit à ça je trouve ça scandaleux je trouve ça honteux."





"Mon choix est désormais arrêté", écrivait Joel Embiid à Emmanuel Macron, un an avant d’obtenir la nationalité française en juillet 2022, puis la nationalité américaine deux mois plus tard. "Je ne souhaite en conséquence jouer pour aucune autre équipe nationale", jurait le pivot des Philadelphia 76ers pour convaincre le président de la République d’appuyer sa demande de naturalisation. Après de longs mois de suspense et d’incertitude, le joueur d’origine camerounaise a finalement opté pour la bannière étoilée.





Joel Embiid doit-il s'excuser comme le réclamait Stephen Brun? "Les excuses de Joël Embiid je n’en ai rien à faire, sa parole ne vaut rien", a estimé Fred Weis, très touché par le revirement du pivot camerounais de 30 ans pour lequel il demande "la déchéance de nationalité" et une "interdiction de territoire". "Tu ne vas pas jouer les Jeux olympiques!", s’est-il exclamé sur RMC à l’adresse du pivot des Sixers.