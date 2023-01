“Ce n’est pas la fin de ma carrière de venir en Afrique du Sud”: la bourde de Cristiano Ronaldo

la bourde de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a été présenté en grande pompe mardi par son nouveau club, Al-Nassr. Lors de la conférence de presse, la star portugaise a commis une gaffe.





Alors qu’il évoquait sa venue au Moyen Orient, où il percevra un salaire astronomique de 200 millions d’euros par an, l’ex-attaquant de Manchester United a fait un lapsus en évoquant... l’Afrique du Sud, et non l’Arabie Saoudite, comme nouveau pays d’accueil.





“Pour moi, ce n’est pas la fin de ma carrière de venir en Afrique du Sud”, a-t-il dit. “Et pour être honnête, je ne me préoccupe pas du tout de ce que disent les gens”, a-t-il ajouté en balayant toute notion d’exil ou de pré-retraite dorée.





“Je suis un joueur unique. C’est bon de venir ici, j’ai battu tous les records là-bas (en Europe, NDLR) et je veux en battre quelques autres ici”, a-t-il encore affirmé.