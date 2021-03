“Ce n’est pas le moment des félicitations”: le discours fort de Mbaye Leye après l’exploit contre Bruges

Mbaye Leye coach de Standard

Mbaye Leye avait titillé ses troupes après la défaite contre Anderlecht dans le Clasico, ses joueurs ont répondu sur le terrain, en évinçant le leader du championnat de la Coupe de Belgique. Mais le coach du Standard sait aussi que les Rouches n’ont encore rien gagné.

“Le matériel qu’on a à notre disposition est-il suffisant pour atteindre les ambitions du Standard?” Cette interrogation, Mbaye Leye l’avait posée au micro d’Eleven Sports la semaine dernière, après un rendez-vous manqué contre le Sporting d’Anderlecht.





On pouvait y voir un message à l’attention de la direction, c’était plus aux joueurs du Standard que ces mots étaient adressés. Le coach liégeois a insisté pendant la semaine: il parlait de la grinta, de l’envie, de l’abnégation qui avaient manqué à ses joueurs contre le rival bruxellois. Jeudi soir, pour venir à bout des Brugeois, invaincus en Belgique depuis fin décembre, les Rouches y ont mis tous les ingrédients.





Et Mbaye Leye était un entraîneur heureux après la rencontre, mais pas encore pleinement convaincu. “Ce n’est pas le moment des félicitations. Une fois ce n’est pas assez”, insiste l’entraîneur du Standard qui veut des confirmations. “J’attends la même chose dimanche, à Mouscron. On doit toujours jouer comme ça. Il reste cinq matchs de championnat et deux matchs de Coupe à jouer. Ça doit être comme ça jusqu’à la fin."