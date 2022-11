“Clash Abdoulaye S Sow-Diatara” : Baba Tandian dénonce un “coup fourré” et vole au secours du ministre des Sports

Baba Tandian, ancien patron du Basket soutient Yankhoba Diattara

L’affaire a fait grand bruit, hier. Abdoulaye Saydou Sow aurait viré de l’hôtel des lions au Qatar, le ministre des Sports, Yankhoba Diatara. Dans un post, Baba Tandian, ancien Président de la Fédération de Basket estime que l’on “doit respect et considérations” à Yankhoba Diatara.

“A la suite de la Une du Journal Record de ce Jeudi 17 Novembre titrée : DIATARA VIRÉ DE LA TANIÈRE et avec comme sous titre : IL VOULAIT LOGER À L'HÔTEL DES LIONS (...) LE NIET CATÉGORIQUE DE ABDOULAYE SOW, je viens en ma qualité, tenez-vous bien, d'ancien vice-Président de la Fédération Sénégalaise de Football sous l'ère de Maitre Abatalib Gueye m'insurger contre une telle information que je trouve méchante par ailleurs si cela venait à être confirmé. Mais à vrai dire, je n'imagine pas le Ministre Abdoulaye Sow capable d'un tel comportement. Pour autant et à ce que je sache, Monsieur Abdoulaye Sow est au Qatar en sa qualité de vice-président de la Fédération Sénégalaise de Football et non Ministre. En face de lui, il a donc un ministre des sports, ministre de la République du Sénégal, représentant le Chef de l'état du Sénégal et de son gouvernement. Il est l'autorité suprême pour accéder aussi facilement aux représentants du Sénégal que sont les Lions. En l'absence du Président de la République, il peut même remettre le drapeau national. Alors, quel est le pouvoir du vice-président de la Fédération qui lui autorise d'empêcher celui que le Gouvernement du Sénégal et le peuple sénégalais ont envoyé pour veiller sur la bonne présence et le bon séjour de nos joueurs ? Je serais surpris si un tel fait viendrait du Ministre Abdoulaye Sow comme je l'ai relevé plus haut C'est pourquoi je me permets de douter de la véracité de l'article en question. Mais au-delà de ces remarques notées ici, je ne pense pas qu'un tel climat de suspicion puisse favoriser un bon état d'esprit de nos gaïndé. Il est juste temps de savoir raison garder et de réussir une bonne coupe tant souhaitée par le Chef de l'état Monsieur Macky Sall et le peuple sénégalais. Pour finir, j'ai un pincement au cœur quand je vois le nouveau Ministre des sports, toutes affaires cessantes, revenir au Sénégal répondre aux besoins des députés du Peuple. On lui doit respect et considérations. C'est pourquoi cet article, avec la violence du titre, me fait penser à un coup fourré.”





Monsieur Baba Tandian

- Ancien Président de la FSBB,

- Ancien 4ème Vice- Président de la FSF,