“Encore loin de son meilleur niveau”: premières critiques de la saison pour Eden Hazard

Eden Hazard pas encore à son meilleur niveau

Eden Hazard avait séduit la semaine dernière, pour son premier match de la saison, il s’est montré beaucoup plus discret dimanche soir à Levante.

Le Real Madrid a connu son premier couac de la saison à Levante, dimanche soir. Incapables de profiter de leur bonne première période pour se mettre à l’abri, les Merengue ont payé cher leurs erreurs défensives en seconde période et ils ont dû se contenter du point du partage (3-3).

Un match auquel a participé Eden Hazard, titulaire, comme la semaine dernière. Mais contrairement au déplacement à Alavès, le Brainois n’a, cette fois, pas séduit les observateurs. Et les médias espagnols sont les premiers à pointer du doigt la “timide” prestation du numéro 7 du Real.





“Un match décevant”

“Eden Hazard n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau et c’est dommage”, regrette AS. “Il n’ose pas encore faire ce pourquoi il est bon: regarder les défenseurs dans les yeux et les mettre au supplice. C’est parce qu’il est encore loin de sa meilleure forme. Il a été le plus décevant de tous les joueurs offensifs du Real et il a été remplacé après une heure de jeu, avec une seule tentative. Un match timide."





Une analyse partagée par l’autre média madrilène, Marca, qui estime qu’Eden Hazard a été “quasiment invisible” et qu’il n’a “pas montré les mêmes bonnes dispositions que la semaine dernière lors de la première rencontre de championnat.”





À l’inverse, son concurrent pour la place sur le flanc gauche s’est montré beaucoup plus incisif. Monté à la place du Brainois à l’heure de jeu, Vinicius a inscrit le doublé qui a permis au Real d’éviter la défaite. Suffisant pour faire bouger les lignes et repousser Eden Hazard sur le banc? Éléments de réponse samedi prochain à Séville, où le Real défiera le Betis.