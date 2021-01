“Frères ennemis”: le clash entre Payet et Thauvin met le feu à Marseille

Clash entre Payet et Thauvin, Frère ennemi

C’est la crise à l’Olympique de Marseille. Englués dans une série de défaites, les Phocéens doivent également faire face à des difficultés en coulisses. De l’aveu même de l’entraîneur André Villas-Boas, les stars de l’équipe, Dimitri Payet et Florian Thauvin, “ne passeront pas leurs vacances ensemble”. Les coulisses de cette guerre d’egos entre les deux hommes, révélées par les médias, agacent les supporters au plus haut point.





“Frères ennemis”, “Payet-Thauvin, pourquoi ils ne s’aiment pas”. Les titres des derniers articles de RMC et L’Equipe n’en finissent plus de creuser le fossé entre les deux joueurs, pourtant longtemps idolâtrés, et les supporters olympiens. Déjà désabusés par une saison catastrophique en tout point, ces derniers observent impuissants les états d’âme des leaders techniques de l’effectif, censés tirer tout un groupe vers le haut.





Une saison catastrophique

Payet et Thauvin n’ont jamais été très proches. Lors d’un match en 2015, des insultes avaient fusé entre les deux coéquipiers. Mais ils étaient parvenus depuis à mettre leurs différends de côté, pour le bien de l’équipe, et les dernières saisons s’étaient bien passées. Récemment, de nouvelles tensions ont éclaté et le point de non-retour semble être atteint.





Dimanche 17 janvier, l’OM organise une réunion de crise dans le vestiaire après la piteuse défaite à domicile face à Nîmes. Fragilisé mentalement et physiquement par leur 3 sur 18 catastrophique en Ligue des champions, Marseille a enchaîné les mauvais résultats ces dernières semaines en proposant un contenu indigne de sa devise “Droit au but”. Le podium semble désormais inatteignable et les joueurs doivent trouver une solution pour finir la saison du mieux possible.





“Trahison”

Mais cette réunion va se transformer en règlement de comptes entre les deux stars. Payet se lève et s’adresse à Thauvin, qui avait loupé un penalty la veille: “Je pense que tu joues un peu trop pour ta gueule et tes stats, je ne sais pas si ta fin de contrat a quelque chose à voir là-dedans”, lui lance-t-il. Thauvin est effectivement en fin de contrat en juin prochain et un départ semble inéluctable, malgré une offre de prolongation légèrement à la hausse reçue avant la trêve.





Selon RMC, Thauvin aurait répondu à Payet qu’il devait savoir ce que l’on ressentait, quand on loupe un penalty (Payet en a loupé deux cette saison, ndlr). Le champion du monde n’a pas accepté de tels reproches, surtout venant du Réunionnais, dont le poids et l’hygiène de vie font débat depuis le début de saison. Un autre sujet est alors venu sur la table: “J’ai quelque chose à te reprocher, si. Je n’ai pas apprécié que t’ailles négocier avec le président dans notre dos pour baisser ton salaire. J’ai pris ça comme une trahison”, a lancé Thauvin à Payet d’après L’Equipe.





Les supporters remontés

L’été dernier, Payet a effectivement prolongé son contrat “à vie” avec l’OM en acceptant de baisser son salaire. Pendant ce temps, Thauvin espérait une revalorisation. Surtout, cette opération a étonné les joueurs de l’OM alors que Payet avait insisté auprès d’eux pendant le confinement pour qu’ils refusent de baisser leur salaire en pleine crise sanitaire. Lors de la conférence de presse suivant ce clash dans les vestiaires, André Villas-Boas admettait: “Je ne pense pas qu’ils vont passer des vacances ensemble. Et ce n’est pas le premier vestiaire dans lequel je passe où il y a des tensions.”