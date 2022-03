“Je peux boxer et je peux être sexy”: Ebanie Bridges est la nouvelle championne du monde de boxe

Ebanie Bridges, championne du monde de boxe

Célèbre pour ses tenues sexy lors de la pesée d’avant-match, la boxeuse australienne Ebanie Bridges, est la nouvelle championne du monde de boxe.





Opposée à l’Argentine Maria Cecilia Roman qui détenait la ceinture depuis 2017, Ebanie Bridge a remporté le titre mondial IBF des femmes en poids bantam.





La professeure de mathématiques de Sidney, qui n’hésite pas à s'afficher en lingerie sexy lors de la pesée d’avant match, a fait taire ses détracteurs au terme d’un combat palpitant.





“Je ne me sers pas du sexe pour vendre, je me sers de moi-même, et si je suis sexy, alors tant pis. C’est bien d’être une femme dans la boxe, nous n’avons pas besoin d’être masculins.”, a déclaré la jeune femme de 35 ans.