“Je t’aime coach”: Mbaye Leye déclare sa flamme à Michel Preud’homme

Mbaye Leye et Michel Preud’homme

Si l’attention s’est concentrée sur la non-venue à Sclessin de Rémi Garde ces dernières heures, la principale information de la soirée de lundi, ça reste le pas de côté effectué par Michel Preud’homme. Tout sauf une surprise, mais un crève-cœur pour Mbaye Leye, qui a pris le temps de saluer son désormais ancien coach.

Après avoir mis un terme de sa carrière de joueur, il y a un peu plus d’un an, Mbaye Leye avait rapidement trouvé de quoi occuper son temps libre: en rejoignant le staff de Michel Preud’homme. Et le courant est visiblement bien passé entre les deux hommes, qui s’étaient déjà fréquentés lors de leur passage commun à La Gantoise.

“Être ton assistant? Un miracle”

Comme en témoigne le message laissé par Mbaye Leye à son mentor sur Instagram, il y avait plus que du respect entre MPH et le Sénégalais. “T’avoir eu comme entraîneur a été une bénédiction et avoir été ton dernier assistant un miracle, car la liste des prétendants était longue”, commence l’ancien buteur qui défend aussi le désormais ex-coach du Standard face aux critiques qui ont pu l’égratigner au cours des derniers mois. “Ta persévérance, ta volonté de partager tes connaissances, l’obsession du travail bien fait et des détails etc.. font de toi le Grand MPH”, insiste encore Mbaye Leye qui termine son message par un “Je t’aime coach”, révélateur.





Si les deux hommes ne partageront plus le banc du Standard, ils devraient en revanche continuer à se côtoyer. Michel Preud’homme a confirmé qu’il restait à bord, en tant que vice-président du club et Mbaye Leye, sauf surprise, devrait conserver une place dans le staff liégeois. Certains ont même évoqué la possibilité de le voir endosser le costume du T1, mais cette hypothèse ne semble plus être à l’ordre du jour.