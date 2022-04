“Just crazy”: la presse européenne en extase après City/Real, le duel De Bruyne/Benzema pour le Ballon d'or lancé

Karim Benzema de retour avec le Real Madrid

Manchester City et le Real Madrid ont offert un match d’anthologie mardi soir en demi-finale de la Ligue des champions. Kevin de Bruyne et Karim Benzema ont, une fois de plus, étaient les grands artisans de cette masterclass et apparaissent comme les deux grandissimes favoris pour le Ballon d’or. La presse européenne n’a pas manqué de les mettre en lumière au lendemain d'une soirée de gala.





Si le 4-3 final est certainement frustrant pour Manchester City, la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid, mardi, a accouché d’un match de légende entre deux équipes attaquant à corps perdu.

Une performance des 22 acteurs remarquée par la presse britannique. “Un thriller”, écrit The I Paper. “Des buts et Bernardo Silva”, affirme The Sun. De son côté, The Guardian évoque l’abnégation du Real Madrid: “Faire face, c’est comme se promener dans un parc avec un lion en liberté. Le club 13 fois titré refuse de perdre dans cette compétition. Et il est toujours vivant dans cette édition.”





The Daily Mail met en avant la prestation des Sky Blues: “Ce n’est qu’en raison de la finition plutôt irrégulière de City que le score n’est pas plus large. Ils ont infligé au Real probablement la défaite la plus satisfaisante sur un but d’écart de son histoire.” City doit cependant s’inquiéter de la fragilité défensive de l’équipe, c’est la raison pour laquelle le Real a survécu dans cette demi-finale.”





L’homme de ce match se nomme sans doute Kevin De Bruyne. Sky Sports accorde un 9/10 au buteur le plus rapide dans l’histoire des demi-finales de la C1. “Tout simplement remarquable. Sa course pour l’ouverture du score était tout simplement brillante. Tout comme sa finition. À partir de là, il a tourmenté le Real Madrid en étant à l’origine du second but de City”, commente le média britannique. “De Bruyne a donné le ton d’un match de football magique. Le Diable Rouge a été une fois de plus excellent”, indique la BBC.





“Au Real Madrid, tous les espoirs reposent sur Karim Benzema. Le Français de 34 ans mérite sa place parmi les meilleurs attaquants du football mondial. C’est un mystère de savoir comment les Espagnols se défendent parfois lorsqu’ils sont sur le point d’être éliminés. Il n’est pas surprenant que Benzema en soit le captaine”, ajoute le radiodiffuseur britannique.





“Benzema a maintenu le Real Madrid en vie”

“De miracle en miracle” titre le quotidien espagnol, Marca. “Encore une autre merveille. Le Real Madrid est sorti vivant du duel face à un City supérieur. Comment? Parce qu’il a un attaquant unique, capable de convertir deux buts dans des moments d’exigence maximale avec précision et cette pointe de génie qui frôle la folie.”





La performance de Karim Benzema, l’autre homme fort de la soirée, est largement mise en avant. “Benzema a été le joueur qui a maintenu le Real Madrid en vie”, écrit le quoditien pro-Madrid. “Trois buts contre le PSG, quatre face à Chelsea et déjà deux contre City... Le Français est en mission. Et la photo de sa panenka audacieuse est à accrocher au musée. Comme son but pour porter le score à 2-1. Toute sa saison est à encadrer avec 41 buts en 41 rencontres. Personne n’a mieux joué que lui et il mérite le Ballon d’or.”

De son côté, AS évoque “un récital de jeu”. “Le Real Madrid s’en sort vivant. Il y aura du travail à Bernabeu, dans un stade où personne n’est à l’abri d’être écrasé. C’était après un duel formidable et inattendu, orphelin de défenses, joué avec le déchaînement d’une finale.”





“Un combat sans gagnant”, titre Mundo Deportivo. “Une demi-finale folle. City a agressé Madrid qui a su survivre”, ajoute le journal pro-Barça.

“Just crazy”

“Just crazy”, titre L’Equipe. “Un chef-d'œuvre du football. Quand on ne sait plus pourquoi on aime le foot, un match vient parfois nous prendre par la main et nous ramener à l’origine de cette passion d’enfance. City-Real nous a rendus à cette condition par son scénario bouleversé, ses intentions de jeu, son intensité, et la beauté de plusieurs buts. Une soirée frappadingue”, écrit le journaliste Vincent Duluc.





Karim Benzema et Kevin De Bruyne ont été crédités d'un 8/10 dans les traditionnelles notes du journal français, auréolées du titre explicite: “De Bruyne et Benzema font le show”. “Une première demi-heure épatante, avec cette impression d’avoir toujours du temps pour s’organiser”, commente L’Equipe en parlant du Diable Rouge. “Encore immense”, écrit le journal en évoquant le joueur de l’équipe de France.





Le Parisien était également en extase devant la prestation des deux stars. “Karim Benzema n’en finit plus d’impressionner la planète football. L’international français a inscrit un doublé lors de cette demi-finale aller et se dirige doucement... mais sûrement vers le Ballon d’Or”, écrit le journal de la capitale française. “Kevin De Bruyne est le maître à jouer de Manchester City et il l’a encore démontré”, ajoute-t-il.