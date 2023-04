“L’histoire se répète”: Romelu Lukaku réagit et demande à la Serie A “d’agir”

Quelques heures après son club, c’est Romelu Lukaku lui-même qui a réagi. Victime d’insultes racistes sur le terrain de la Juventus, mardi soir, en Coupe d’Italie, espère que la Serie A entreprendra des actions pour lutter contre le racisme dans les stades.



“L’histoire se répète”, regrette Romelu Lukaku sur Instagram. “C’était déjà arrivé en 2019, c’est encore arrivé en 2023. J’espère que le Serie A agira vraiment cette fois, parce que ce magnifique sport devrait profiter à tout le monde. Merci à tous pour les messages.”



Quelques heures plus tôt, c’est son, l’Inter, qui avait publié un communiqué pour soutenir le Diable Rouge. "Nous voulons fermement réaffirmer que nous restons unis contre le racisme et toute forme de discrimination", a écrit le club milanais. "Le football et le sport ne doivent pas être seulement un lieu d'émotion, mais aussi de valeurs claires et partagées, et ce que nous avons vu hier soir dans les dernières minutes de la demi-finale de la Coupe d'Italie entre la Juventus et l'Inter à Turin n'a pas sa place dans notre sport. C'est pourquoi nous réaffirmons notre soutien, notre affection et notre solidarité envers Romelu Lukaku comme tout le monde du football le fait partout depuis l'incident."





Mardi, Lukaku avait permis à l'Inter d'arracher le nul (1-1) en transformant un penalty dans les arrêts de jeu. Le Diable Rouge a ensuite célébré son but devant les supporters turinois avec un doigt sur la bouche. Des échauffourées s'en sont suivies et Lukaku a écopé d'un second carton jaune, synonyme d'exclusion.