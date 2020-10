“La photo de la paix” entre Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo

Retrouvailles. Depuis son départ du Real Madrid en 2018, Cristiano Ronaldo n’avait plus échangé avec son ex-partenaire Sergio Ramos, selon plusieurs médias espagnols. La raison de ce silence? La réaction de CR7 après le Ballon d’Or remporté par Luka Modric la même année. À l’occasion du duel entre l’Espagne et le Portugal, les anciens coéquipiers se sont retrouvés et ont posé ensemble dans les vestiaires. Le cliché de la “réconciliation”, avance Marca.





Deux ans de silence brisés? Apparemment. Selon la presse espagnole, Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo ont profité du match amical entre l’Espagne et le Portugal pour effacer un différend traîné depuis 2018, l'année où Ronaldo a décidé de quitter les Merengue. Ce n’est pas son départ vers la Juventus qui aurait instauré un froid, mais plutôt sa réaction après le sacre de Luka Modric au Ballon d’Or, quelques mois plus tard.





“Bien sûr que je suis déçu. J’ai tout fait sur le terrain pour gagner à nouveau ce Ballon d’or, mes statistiques ne mentent pas. (...) Félicitations à Modric, qui a lui aussi mérité le prix, mais l’année prochaine, nous nous reverrons et je ferai tout mon possible pour gagner à nouveau ce Ballon d’Or. Pensez-vous que je vais rester à la maison et pleurer”, avait commenté le compétiteur portugais. Une réaction mal accueillie par le vestiaire madrilène qui estimait qu’il aurait pu se montrer plus heureux pour son ancien coéquipier.





“Nous sommes toujours là...”





Quelques jours après son sacre, Modric avait confié son agacement de voir Ronaldo et Messi absents de la cérémonie. “Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas venus. C’est leur choix, est-ce logique? Visiblement, ces trophées n’ont d’importance que si ce sont eux qui les remportent. Ce n’est pas juste pour les autres joueurs, pour ceux qui ont voté pour eux ces dix dernières années, ni pour le football et les fans. Mais chacun est libre d’agir comme il le souhaite”, avait-il regretté dans la presse croate.





Malgré la présence de Ronaldo à Bernabeu en mars dernier pour assister au Clasico, certaines tensions semblaient toujours d'actualité. Elles sont visiblement totalement dissipées, du moins entre le quintuple Ballon d’Or et le capitaine madrilène qui ont posé ensemble après le match amical entre l’Espagne et le Portugal. “Nous sommes toujours là... et vous n’êtes pas encore débarrassés de nous ! Heureux de te revoir”, a assuré Sergio Ramos, en légende de la photo.