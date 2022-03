“Le cauchemar sans fin” d’Eden Hazard

Le Cauchemar de Eden Hazard se poursuit

Pas une minute. Le week-end dernier, Eden Hazard n'a pas quitté le banc de touche madrilène au Rayo Vallecano. Lors des deux matches de Liga précédents, il avait eu droit à huit minutes contre Villarreal et cinq contre Alavés. Le Diable Rouge a donc disputé 13 minutes sur 90 possibles lors des trois dernières sorties en championnat. Le quotidien Marca s’est penché sur le temps de jeu famélique du Brainois et évoque “un cauchemar sans fin”.





Nouvelle année, même constat. Eden Hazard ne joue pas ou peu. Très peu. Depuis le 1er janvier, il a bénéficié de 270 minutes de temps de jeu sur 1.080 possibles (+-25%). Fit et épargné par les blessures ces dernières semaines, son statut n’a pas changé pour autant. Au contraire, Carlo Ancelotti l’a encore moins utilisé qu’à l’accoutumée lors des derniers matches et il ne l’a même pas invité à monter au jeu face au Rayo Vallecano.





En ce début d'année, Eden Hazard a plus fait parler de lui pour son avenir incertain que pour ses performances sur le terrain. Il était notamment question d’un possible départ lors du défunt mercato hivernal. Le principal intéressé a fermé la porte à cette possibilité, confiant quant à son retour aux affaires. Un scénario qui paraît de plus en plus improbable.





Le contrat qui lie Eden Hazard au Real Madrid prend fin en 2024, mais sa situation personnelle pourrait encore s’empirer avec les potentielles arrivées de Mbappé et/ou Haaland à Madrid. Le Mondial 2022 approche également et l’ex-Blues a besoin de retrouver confiance et temps de jeu. En 2021, il n’a débuté que six des 17 matches des Diables Rouges.