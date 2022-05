“Le meilleur gardien de la planète, c’est lui”: la presse internationale s’emballe pour le “roi Courtois”

Thibaut Courtois, meilleur gardien de But de la Planète

Thibaut Courtois peut ouvrir les journaux et parcourir les sites d’informations en toute quiétude. Sans surprise, le gardien du Real Madrid croule sous les louanges de la presse internationale au lendemain d’une masterclass en finale de la Ligue des Champions où il a multiplié les arrêts décisifs.





Unanime. De l’Espagne au Royaume-Uni en passant par la France, les médias européens (et au-delà) salue la performance de Thibaut Courtois, élu homme de la finale. L’Équipe, La Gazzetta dello Sport, Marca, la BBC et même le New York Times usent de superlatifs. Tour d'horizon.





Dans les différents bulletins de notes, personne n’obtient une meilleure appréciation que Courtois. Le premier de la classe, c’est lui. “Entre autres, le Daily Mail, le Guardian et le Telegraph (et 7sur7) lui ont attribué une note de 10 sur 10. Des chiffres étayés par des commentaires élogieux tels que “un cours magistral”, “des arrêts extraordinaires”, etc.

“Un mur”

Réputés plus sévères, les quotidiens spécialisés L’Équipe” et La Gazzetta dello Sport attribuent à neuf sur dix au Diable Rouge. “Roi Courtois. Le meilleur gardien de la planète, c’est lui”, peut-on lire sur le site du média français. “Il a fait neuf arrêts (...) celui sur le tir de Mané était un chef-d’œuvre.”





“Liverpool s’est heurté à un mur appelé Courtois", commente la BBC. “Le Belge a signé l’une des meilleures performances individuelles dans une finale de la Ligue des champions”. Le “New York Times” s’emballe également. “Si vous voulez battre le Real Madrid, vous devez passer Courtois. Et cela s’est avéré trop difficile pour Liverpool. ???????????? ¿Problemas en la portería? Llame a Courtois https://t.co/357s7JFGp4 #UCLFinal pic.twitter.com/acAmO8seOj — MARCA (@marca) May 28, 2022 ”





Enfin, l’euphorie dans les journaux espagnols. Marca a tweeté, non sans humour : “Des problèmes dans les buts? Appelez Courtois.” “C’était l’homme miracle au Real Madrid. Cette finale restera peut-être dans l’histoire grâce au but de Vinicius, mais elle restera aussi à jamais la finale de Thibaut Courtois.”





El Mundo Deportivo” considère que le quatorzième triomphe du Real Madrid en Ligue des champions est celui de Thibaut Courtois. “Il a dominé dans son grand rectangle avec une confiance écrasante. Il l’a également transmise aux défenseurs qui l’entouraient. Courtois était venu pour gagner.”