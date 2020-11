“Le plus mauvais Barça en 25 ans”, flingue la presse espagnole

La plus mauvaise équipe de Barcelone depuis 25 ans

La presse espagnole n’a pas été tendre avec le Barça après la nouvelle débâcle subie à l’Atletico Madrid samedi soir (1-0, Carrasco). Il s’agit déjà de la troisième défaite de la saison pour les hommes de Ronald Koeman, qui restent sur un désastreux 11 sur 24.





Le journal El Mundo Deportivo épingle les lacunes défensives du Barça, avec une statistique à l’appui. Cela fait maintenant six rencontres consécutives qu’il encaisse au moins un but. Le dernier clean sheet des Catalans remonte au 1er octobre contre le Celta (0-3). “Soit au total 9 buts encaissés en 6 matchs pour un bilan de 5 sur 18", note le journal.





“Impuissants et déprimants à regarder”





La punchline la plus cinglante est à lire dans les colonnes de Marca, quotidien pro-Real. “A ce rythme-là, Barcelone ne jouera même pas la Ligue des champions la saison prochaine”.





Les “Blaugrana” étaient “impuissants et déprimants à regarder”, prolonge le journal madrilène, ajoutant que la blessure de Gerard Piqué n’allait faire qu’empirer la situation déjà catastrophique. Marca parle même du “plus mauvais Barça en 25 ans”.





“Plus que l’ombre de lui-même”





Le journal catalan Sport ne tourne pas autour du pot non plus. “Le Barça n’est plus que l’ombre de lui-même. Il a été dominé par une équipe qui, dans le passé, ne faisait que jouer la contre-attaque”, peut-on y lire. Pour Sport, le renouveau du Barça passera par la désignation d’un nouveau président, capable de redonner ses lettres de noblesse au club.





“Il leur manque non seulement un leader au sein de la direction, mais aussi sur le terrain”, conclut le journal, qui s’inquiète également des blessures de Piqué (absent six semaines au moins), Sergi Roberto (indisponible deux mois) et Busquets, qui s’est blessé avec l’Espagne.