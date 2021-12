“Maintenant ou jamais”: Eden Hazard “sera titulaire” dimanche, la presse espagnole lui met la pression

Reprise d'Eden Hazard du Real Madrid contre le Cadix

Le Real Madrid est touché par plusieurs cas de Covid-19 et ça devrait faire les affaires d’Eden Hazard, qui va recevoir une occasion de se montrer ce dimanche, selon les propos de Carlo Ancelotti. La dernière chance du capitaine des Diables dans la Maison Blanche? C’est ce que sous-entendent les quotidiens suiveurs du Real, qui n’hésitent pas à mettre un coup de pression supplémentaire sur le Brainois.





Luka Modric, Marco Asensio, Rodrygo, Marcelo, Andriy Lunin et Gareth Bale: six joueurs du Real, dont plusieurs concurrents d’Eden Hazard, sont touchés par le Covid-19 et manqueront la rencontre de dimanche contre Cadix. L’occasion pour Carlo Ancelotti d’enfin donner du temps de jeu à son numéro 7? “Il sera titulaire dimanche. Pas parce qu'il y a des absents, mais parce qu'il mérite de jouer. Je suis certain qu'il fera un bon match”, a prévenu le coach italien, en conférence de presse, à la veille de la rencontre.





Eden Hazard, qui n’a joué que neuf petites minutes depuis le dernier rassemblement des Diables Rouges, devrait donc bel et bien avoir un temps de jeu conséquent ce dimanche. Et la presse espagnole n’hésite pas à mettre la pression sur le Brainois.





“Pour Eden Hazard, c’est le moment d’être décisif”





Rétrogradé dans la hiérarchie, le numéro 7 de la Casa Blanca devra saisir sa chance contre Cadix. “Maintenant ou jamais”, titre en Une AS, avant d’ajouter: “Les dirigeants du Real savent que ce sera difficile, et sans doute impossible, de retrouver la meilleure version du joueur belge, mais ils espèrent quand même qu’il fera de meilleures performances pour se remettre sous les projecteurs."





“Pour Eden Hazard, c’est le moment d’être décisif”, estime de son côté Marca. “Le numéro 7 de la Casa Blanca se retrouve face à une opportunité inattendue”, ajoute le quotidien espagnol. Mais Eden Hazard devra probablement se montrer sans jouer à sa position de prédilection. “L’aile gauche est désormais dévolue à Vinicius Junior. Le Brésilien l’a bien mérité. Il est le joueur le plus déstabilisant du dispositif de Carlo Ancelotti. Si Eden Hazard entre en scène, ce sera sur l’aile droite."