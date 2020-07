“Mbappé est fascinant”: la sortie, discrète mais remarquée, d’Edouard Philippe au Stade Océane

Edouard Philippe,Ex PM France au Stade

Casquette vissée sur la tête, masque sur le visage, Edouard Philippe était présent dans les tribunes du stade du Havre pour assister la rencontre entre l’équipe locale et le PSG de Neymar et Mbappé. Un match qui restera dans les annales du football français et pas seulement parce qu’il a rimé avec la première sortie post-démission de l’ancien Premier Ministre français, mais surtout parce qu’il y avait 5000 supporters dans les tribunes. Une première en France depuis le confinement.

Edouard Philippe n’était plus apparu en public depuis qu’il a présenté sa démission, le 3 juillet dernier. Redevenu maire du Havre et, visiblement, grand passionné de football, l’ancien Premier Ministre, même discret, voulait être présent pour cette joute amicale qui opposait le meilleur club hexagonal au club de sa ville.

Et le maire du Havre s’est même permis de donner son analyse à la mi-temps du match, expliquant, au micro de Bein Sports, à quel point il avait été séduit par Kylian Mbappé. “Il va vite. Et même en allant vite, on a l’impression qu’il a encore de la ressource. C’est fascinant”, témoignait, bluffé, Edouard Philippe.