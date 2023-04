“On ne peut pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l'équipe” : Les terribles accusations de racisme contre Christophe Galtier

Tremblement de terre dans le monde du foot, et plus particulièrement dans l'Hexagone. Depuis plus d'un an maintenant, Christophe Galtier et Julien Fournier se font la guerre par média interposé et surtout lors de leur passage commun à l'OGC Nice, lors de la saison 2021-2022. Avant la Coupe du Monde 2022, l'ancien directeur sportif du GYM a envoyé une bombe sur RMC, affirmant que s'il expliquait les raisons de sa dispute avec Galtier, ce dernier ne pourrait plus entraîner en France ni en Europe. Mais ce mardi soir, Romain Molina et RMC Sport ont dévoilé un mail envoyé par Julien Fournier à Dave Brailsford, directeur du football d’Ineos. Si bien évidemment il s'agit d'un parole contre parole, les accusations de Fournier sont très très graves et pourraient bien être lourdes de conséquences.



L'ex-dirigeant raconte notamment plusieurs épisodes troublants tout au long de leur parcours commun à Nice, entre l'omniprésence de son fils/agent et les remarques racistes de "Galette" en privé... Une saison "incroyablement éprouvante" pour Fournier, qui a "supporté sans jamais accepter des faits, des attitudes et des remarques totalement inacceptables, inadmissibles". Le dirigeant évoque notamment une discussion avec Galtier dès le début de saison, où l'entraîneur se plaint de son équipe. "Il m'a alors répondu que (...) je devais tenir compte de la réalité « de la ville » et qu'en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l'équipe".



Visiblement, le sujet du ramadan était un vrai problème pour Christophe Galtier à Nice. À tel point que Billal Brahimi aurait été écarté du groupe car il jeûnait les jours de match. Toujours d'après Fournier, Galtier aurait même demandé le départ de nombreux joueurs musulmans durant le mercato estival 2022... Pour rappel, samedi à Nice, Christophe Galtier a été insulté par les supporters niçois et s'est très sérieusement énervé à la fin du match.