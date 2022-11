“Où est Peng Shuai?”: ce que l’on sait sur l’affaire un an après la disparition de la joueuse de tennis chinoise

Peng Shuai, Championne de Tennis Chinoise

Il y a tout juste un an, l’ex-star du tennis Peng Shuai publiait un message sur Weibo dans lequel elle dénonçait des abus sexuels commis par l’ancien vice-premier ministre chinois Zhang Gaoli. C’est le début d’une affaire au cours de laquelle la joueuse de tennis a arrêté sa carrière et la WTA a annulé tous les tournois en Chine. Aujourd’hui, le flou perdure sur la situation de l’ancienne numéro une en double.





Le long message publié sur la version chinoise de Facebook, il y a maintenant 12 mois, indiquait clairement que Peng Shuai, double gagnante de Grand Chelem en double et ancienne numéro 14 mondiale en simple, avait été abusée sexuellement par Zhang Gaoli, un membre influent du pouvoir chinois.





Immédiatement, son message visant l’homme âgé de 40 ans de plus que Peng Shuai et marié a rapidement été effacé. La moindre référence à l’affaire sur les réseaux sociaux (et même dans les conversations privées sur WhatsApp) était signalée et réprimée. Plus grave encore, la joueuse a disparu pendant plusieurs semaines. “#WhereisPeng Shuai” (“Où est Peng Shuai”, en français, NDLR) est devenu viral très rapidement.





Des messages troublants

Sous la pression de quelques personnalités, notamment de Nadal, Williams et Federer mais aussi Steve Simon, patron de la WTA, la Chine a réagi... à sa manière: de façon officielle et orchestrée. M. Simon a reçu un e-mail prétendument de Peng, avant que la fédération chinoise de tennis indique qu’elle était “saine et sauve” et qu’une vidéo de la joueuse avec ses amis dans un restaurant soit publiée. Des preuves que la joueuse chinoise va bien qui n'ont pas convaincu grand monde.





Le CIO veut rassurer, la WTA tape du poing sur la table





Le 21 novembre, le Comité international olympique (CIO) a déclaré que le président Thomas Bach aurait parlé à Peng lors d’un appel vidéo et qu’elle se portait bien et restait dans sa maison à Pékin. Malgré cela, l’affaire a continué à agiter le monde sportif international. Dix jours plus tard, la WTA a donc pris la décision d’annuler tous les (10) tournois en Chine pour une durée indéterminée.





Une décision lourde de conséquences, quand on sait que la fédération de tennis féminin tire un tiers de ses revenus de ces événements et disputait les WTA Finals de Shenzhen, où la gagnante pouvait repartir avec un chèque record de 4,75 millions d’euros. Au début du mois de décembre, le CIO a eu un autre entretien avec la joueuse dans lequel elle a de nouveau souligné son bien-être, mais où, là encore, il n’y a eu aucune preuve. Le 19 décembre, une vidéo de la Chinoise lors d’un événement de ski à Shanghai a été mise en ligne.





Une dernière apparition aux JO d’hiver de Pékin





Le 7 février, une interview avait même été accordée au journal sportif français “L’Equipe” dans laquelle la joueuse a déclaré: “Les émotions, le sport et la politique sont trois choses différentes. Mes problèmes sentimentaux et ma vie privée ne doivent pas être mêlés au sport et à la politique. Tout ça n’était qu’un gros malentendu.”





Selon les journalistes français qui ont réalisé l’interview, tout cela ressemblait à un coup monté. Peng Shuai était constamment accompagnée d’un officiel du comité olympique chinois et d’un interprète. C’est d’ailleurs là, aux Jeux d’hiver de Pékin, qu’elle a été vue en public pour la dernière fois. Elle y a pris une photo avec Thomas Bach et a déclaré qu’elle se rendrait en Europe après la période du Covid. Depuis, on n’a plus entendu parler d’elle. De son côté, Zhang Gaoli était assis au premier rang lors du congrès du parti communiste chinois, la semaine dernière.





Le patron de la WTA (re)demande une enquête indépendante





“Il faut régler l’enjeu avec Peng”, a déclaré le patron de la WTA à AP, ce mardi, en marge du Masters féminin au Texas. “Nous croyons qu’elle est en sécurité, et nous savons qu’elle se trouve à Pékin, ce qui est merveilleux. C’est ce que nous voulons. Mais nous n’avons reçu aucune garantie que notre requête pour une enquête indépendante serait respectée. Quel est le fond de l’histoire? C’est tout ce que nous voulons savoir. Quelle est l’histoire? Elle a de toute évidence fait preuve de beaucoup de courage en sortant de l’ombre pour livrer son message.”