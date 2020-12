“Pas d’excuse”: la Juve titube, Cristiano Ronaldo est frustré

La Juventus avec Ronaldo

Si la Juventus a réussi un joli coup en Ligue des Champions, en chipant la première place de son groupe au Barça lors de la dernière journée, en championnat, c’est beaucoup plus délicat pour les Bianconeri. Il faudra faire mieux avant la trêve et Cristiano Ronaldo est le premier à le reconnaître.





Déjà tout sauf souveraine en Serie A, la Juventus a terminé son année 2020 en concédant une lourde défaite, la première de sa saison en championnat, contre la Fiorentina. “Un résultat loin d’être acceptable au terme d’une pauvre performance”, estime CR7 dans un message publié sur Instagram à l’intention des fans de la Vieille Dame.





Une défaite qui est venue clôturer une drôle d’année 2020. CR7 confirme, mais ne se cherche pas d’excuses: “2020 était une année spéciale à bien des égards. Des stades vides, les protocoles Covid, des matchs reportés, de longs arrêts et un calendrier très serré. Mais ce ne sont pas des excuses.”





“Nous sommes la Juventus!”

La Juve n’occupe que la sixième place du championnat italien, et compte déjà dix points de retard sur le leader, le Milan AC. Il va falloir une deuxième partie de saison quasi-parfaite pour espérer aller chercher un dixième titre consécutif.





Et le Portugais en est conscient: “Nous savons que nous devons en donner plus, pour jouer mieux et gagner mieux. Nous sommes la Juventus! Et nous ne pouvons simplement pas accepter autre chose que la perfection sur le terrain. J’espère que cette courte trêve nous aidera à revenir plus forts et plus unis que jamais, parce que la saison est loin d’être terminée et, qu’à la fin, nous croyons que nous pourrons à nouveau célébrer avec nos tiffosi.”