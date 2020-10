“Pire chaque jour”, “ridicule”: le Real dézingué par la presse espagnole

Défaite du Real Madrid, la presse espagnol en colère

Attaque muette, défense déboussolée, et aucune réaction face au Shakhtar Donetsk, vainqueur à Madrid mercredi (3-2)... Qu'arrive-t-il au Real ? Après deux revers consécutifs, l'équipe de Zinédine Zidane apparaît déjà sous pression à trois jours du clasico à Barcelone, samedi.

L'alarme incendie est prête à retentir. Après une seconde défaite en cinq jours et à l'approche de ce premier clasico de la saison, déjà crucial en Liga, Zinédine Zidane et le Real traversent une très mauvaise passe.

"Pire chaque jour", a titré jeudi à sa une Marca, le journal le plus vendu d'Espagne, pour décrire la "chute libre" du Real et sa "première période ridicule" contre le Shakhtar (3-0 à la mi-temps). "Ridicule", a repris le quotidien catalan Sport. "Un cauchemar avant le clasico", a résumé le journal sportif catalan Mundo Deportivo.

“Une mauvaise soirée”

"C'est un mauvais match, une mauvaise soirée. Je suis l'entraîneur et c'est à moi de trouver la solution. Je ne l'ai pas trouvée ce (mercredi) soir. Mais je m'en sens capable, je vais essayer, et les joueurs doivent en faire de même", a promis "Zizou" mercredi soir en conférence de presse d'après-match, assumant : "Je suis le responsable".