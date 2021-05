“Quel scandale”: l’intervention du VAR qui fâche le Real Madrid

L'intervention du Var qui fâche Real Madrid

La rencontre entre le Real Madrid et Séville (2-2) a été marquée par une intervention litigieuse du VAR en fin de rencontre. Le Real, qui aurait pu rejoindre l’Atletico Madrid en tête du championnat en cas de victoire, se sent floué. Explications.





Alors que le score est de 1-1 à la 74e minute, Benzema est accroché dans le rectangle par le gardien sévillan Yassine Bounou. L’arbitre signale la faute et accorde un penalty au Real. Sauf que l’arbitrage électronique intervient à ce moment-là pour signaler une faute de main de... Militao, le défenseur du Real, dans le rectangle madrilène sur la phase précédente.





Résultat des courses: José Munuera Montero annule le penalty provoqué par l’attaquant français et accorde un penalty aux Sévillans. Rakitic ne tremble pas et prend Courtois à contre-pied (1-2). Dans les arrêts de jeu, les Merengue parviennent malgré tout à arracher in extremis un partage, grâce à un but... d’Eden Hazard, qui dévie involontairement un tir de Toni Kroos.





Quoi qu’il en soit, la décision de l’arbitre a fait couler beaucoup d’encre dans le camp madrilène, qui crie au scandale. “Si on siffle une main, il faut revoir toute la phase”, peste Zinédine Zidane. “Militao touche bien la balle de la main, mais juste avant, c’est un joueur de Séville qui touche la main (...) En général, je ne parle pas d’arbitrage, mais là je suis quand même en colère. Si je fais confiance au VAR? Je fais confiance au football. Aujourd’hui, il y avait deux mains, une de chaque côté, et seulement la nôtre a été sifflée”.





“Quel scandale”

Dani Carvajal, l’arrière droit du Real, n’a pas mâché ses mots non plus. “Quel scandale”, a-t-il posté sur Instagram, avant d’effacer sa publication.