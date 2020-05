“Revenez l’année prochaine”: Shaquille O'Neal réclame la fin de saison en NBA

Shaquille O'Neal réclame la fin de saison en NBA

Shaquille O'Neal, l'ancienne superstar de la NBA, la ligue nord-américaine de basketball, s'est positionné en faveur de l'arrêt de la saison en raison de la pandémie de coronavirus. "Rentrez tous chez vous, restez en bonne santé et revenez l'année prochaine. Annulez simplement la saison" a-t-il déclaré dimanche à USA Today.

O'Neal, 48 ans, n'apprécie pas l'idée d'essayer de précipiter des playoffs afin qu'il y ait un champion. Pour le "Shaq", le champion ne recevrait pas le respect qu'il mérite. "Annulez tout et pensez à la sécurité des supporters et de la population. Revenez l'année prochaine".

La NBA a été la première ligue aux Etats-Unis à suspendre sa saison le 11 mars alors que le Français Rudy Gobert avait été testé positif au coronavirus.





Vendredi, la ligue a annoncé lors d'une réunion avec le syndicat des joueurs qu'elle ne prendrait pas de décision avant le mois de juin pour une éventuelle reprise qui aurait lieu en juillet. La NBA envisagerait de terminer la saison dans une sorte de bulle et jouant les derniers matches de saison régulière et les playoffs en rassemblant toutes les équipes dans deux villes: Las Vegas pour la conférence Ouest et Orlando pour la conférence Est.