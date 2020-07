“Se préparer à une longue absence”: Anderlecht craint le pire pour Vincent Kompany

Longue Absence de Kompany à Anderlecht

Premier coup dur dans la saison 2020-2021 du Sporting d’Anderlecht. Auteur d’une excellente partie à Saint-Etienne, Vincent Kompany a pourtant dû quitter la pelouse stéphanoise en grimaçant. Et les chances de voir le capitaine bruxellois sur les terrains de Pro League pour la reprise sont très faibles.

C’est Franky Vercauteren lui-même qui l’a confirmé après la rencontre: “Il faudra attendre le diagnostic, mais on peut se préparer à une longue absence. Ce sont des blessures ennuyantes et nous craignons que ça soit sérieux. Vincent était inquiet parce qu’il sait ce que ça peut signifier”, expliquait le coach du Sporting, samedi, au Laatste Nieuws.

Et si le diagnostic définitif ne devrait pas tomber avant quelques jours, le staff médical du Sporting craint une déchirure qui pourrait pousser Vincent Kompany hors des terrains pour au moins six semaines et donc priver le capitaine anderlechtois des trois ou quatre premières rencontres de championnat.