“Si ma carrière devait s’arrêter là...”: Pour la première fois, Roger Federer parle de la retraite

Roger Federer, Champion de tennis

Loin d’être prêt à rejouer, Roger Federer est très incertain pour l’Open d’Australie 2021. Et le Suisse a même été plus loin, dimanche soir, en évoquant pour la toute première fois la possibilité de prendre sa retraite.







Roger Federer était à l’honneur, dimanche soir, dans son pays. Invité par la chaîne SRF, le Maestro a été élu plus grand sportif suisse des 70 dernières années. Et il en a profité pour faire quelques confidences sur son état de santé.

Opéré à deux reprises du genou en 2020, le Suisse ne semble pas encore prêt à reprendre la compétition, comme il l’avait laissé entendre auparavant. “Cela va être juste pour l’Open d’Australie. J'avais espéré être à 100% de mes possibilités en octobre déjà, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Et je ne le suis toujours pas. J'aurais souhaité être plus en avant dans mon programme mais je suis tout de même satisfait d'être où j'en suis aujourd'hui." "Je me laisse du temps avant de trancher", a ajouté Federer. "Les deux ou trois prochains mois seront cruciaux pour moi”, insiste-t-il.





“J’espère que je retrouverai les courts en 2021"





Cruciaux, car le Suisse fait de Wimbledon et des Jeux Olympiques de Tokyo ses principaux objectifs de la saison 2021. Si saison 2021 il y a? Roger Federer a toujours fermement repoussé l’idée de ranger sa raquette pour de bon. Mais, dimanche soir, il a, pour la première fois, laissé la porte entrouverte. “J’espère que je retrouverai les courts en 2021, mais si ma carrière devait s’arrêter là, ce serait incroyable de la terminer avec cette récompense.”

Une petite phrase mais de grandes interrogations. Car Roger Federer n’est pas du tout coutumier de genre de déclarations... et qu’à 39 ans, son corps semble doucement jeter le doute sur ses capacités à revenir au plus haut niveau. Mais le Suisse est aussi déterminé et il fera tout pour que sa carrière ne s’arrête pas loin des courts.