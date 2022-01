“Un énorme scandale”: Novak Djokovic transféré dans un hôtel hébergeant “des migrants dans des conditions insalubres”

Novak Djokovic menacé d'expulsion en Australie

Novak Djokovic, menacé d'expulsion par l'Australie après l'annulation de son visa à dix jours du premier tournoi du Grand Chelem de tennis de l'année, a obtenu un sursis jusqu'à lundi. Nouvel épisode d'une saga rocambolesque teintée d'incident diplomatique: le Serbe a été transféré au Park Hotel de Melbourne, qui héberge des réfugiés illégaux dans des conditions parfois insalubres, avec des asticots dans la nourriture.





Le Serbe, muet concernant son statut vaccinal par rapport au Covid-19, a été refoulé mercredi soir à son arrivée à Melbourne où il compte participer à l'Open d'Australie de tennis. Mais il a déposé un recours contre la décision des autorités de lui refuser l'entrée, faute de documents nécessaires pour obtenir une dérogation médicale à l'obligation vaccinale.





Logé dans un hôtel mal réputé





Son visa a été annulé, les autorités expliquant qu'il n'avait "pas fourni les éléments appropriés pour entrer en Australie" sans davantage de précision. Au cours d'une première audience jeudi devant un juge de Melbourne, un avocat du gouvernement a indiqué que l'expulsion n'interviendrait pas avant une autre audience prévue lundi. Le juge Anthony Kelly, devant lequel s'est déroulée l'audience de jeudi, a averti que la justice suivrait son cours sans précipitation et sans se laisser influencer par la polémique. "Le cavalier ne se laissera pas mener par sa monture", a-t-il averti.





Une poignée hétéroclite de supporters - des Serbes agitant des drapeaux, des anti-vaccins ou encore des défenseurs des migrants - se sont rassemblés jeudi devant le Park Hotel de Melbourne, utilisé par le gouvernement pour retenir des personnes en situation irrégulière, et où Djokovic se trouvait. Cet hôtel, devant lequel se déroulent régulièrement des manifestations, a mauvaise réputation. Un incendie y a éclaté en décembre, forçant son évacuation. Des personnes retenues se sont plaintes sur les réseaux sociaux, photos à l'appui, de trouver des asticots et des moisissures dans la nourriture. En octobre, vingt-et-une personnes y ont contracté le Covid-19.





“Un scandale énorme”

Viktor Troicki, capitaine de Coupe Davis serbe, a défendu son coéquipier dans des propos rapportés par L’Equipe: “C’est un cauchemar pour le sport. Jamais aucun athlète, pas seulement joueur de tennis mais un des plus grands champions au monde, n’a été traité de cette façon, torturé en quelque sorte. C’est un scandale énorme, qui n’a rien à voir avec le tennis ou le sport, c’est juste politique. Le gouvernement fédéral australien a décidé de montrer son pouvoir et de faire un exemple. Novak a reçu une exemption pour aller là-bas, tout était clair, et qu’elle ne soit plus valide maintenant, c’est une blague. (…) Tout ce que je sais c’est qu’il est dans des conditions de merde dans un hôtel avec des réfugiés ou des migrants. Ce n’est pas vraiment comme ça qu’on devrait traiter un champion de sa trempe, neuf fois vainqueur de l’Open d’Australie”.





Rififi devant l’hôtel





"Pourquoi ne lui avoir rien dit avant qu'il vienne en Australie? Pourquoi maintenant? (...) J'aime l'Australie mais ce que vous faites maintenant, c'est une honte pour vous", s'est emportée Gordana, une Serbe qui vit depuis 26 ans en Australie, auprès de l'AFP. Au moins une personne a été appréhendée alors que les forces de l'ordre tentaient de disperser les manifestants.





Le père du N.1 mondial, Srdjan Djokovic, a appelé à une autre manifestation de soutien pour "Nole" à Belgrade. Le sort réservé à "Djoko" est très mal passé du côté de la Serbie. Son président Aleksandar Vucic a écrit sur Instagram que "toute la Serbie était avec lui (Djokovic)" et que "les autorités prenaient toutes les mesures nécessaires pour que le mauvais traitement du meilleur joueur de tennis du monde cesse aussitôt que possible".





Djokovic était dans le collimateur de la classe politique australienne après l'annonce de sa dérogation médicale pour participer à l'Open d'Australie. Déjà vainqueur de 20 Grands Chelems, comme Roger Federer et Rafael Nadal, Novak Djokovic vise un 21e titre record à l'Open d'Australie, un tournoi qu'il a gagné à neuf reprises.