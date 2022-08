“Un peu rouillée", Venus Williams manque son retour en simple après un an d'absence

Retour de Venus William

Venus Williams, septuple lauréate en Grand Chelem, n'avait plus joué en simple depuis le 24 août 2021. Après deux matches en double mixte à Wimbledon le mois dernier, l'Américaine de 42 ans a perdu à l'occasion de son retour à la compétition.





L'aîné des sœurs Williams s'est en effet inclinée en trois sets devant la qualifiée canadienne Rebecca Marino (WTA 111) au premier tour du tournoi de tennis WTA 250 de Washington (dur/251.750 dollars), mardi aux États-Unis. Invitée par les organisateurs, Venus Williams menait pourtant 1-4 dans le 3e set mais a finalement perdu sur le score de 4-6, 6-1, 6-4 après 1h52 de jeu.





Non classée

"J'étais dans une très bonne position dans le 3e set, mais j'étais un peu rouillée. C'était à prévoir. Tout ce que je peux désormais faire c'est jouer un autre tournoi pour m'améliorer", a expliqué l'Américaine après la rencontre.