“Une bonne gifle” pour les Bleus: “Prendre une leçon de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal”

Didier Deschamps, coach France

Incapables de mettre en danger de valeureux Finlandais, les champions du monde se sont fait surprendre, mercredi soir, au Stade de France (0-2). Et s’il “déteste” perdre, Didier Deschamps estime que cette “gifle” pourrait faire du bien aux Bleus.





Les Champions du monde en titre joueront une finale, samedi, contre le Portugal, en Ligue des Nations. Et ils n’ont pas soigné leur confiance avant de croiser la route de Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers qui ont, pour leur part empilé, les buts contre Andorre (7-0).





Didier Deschamps n’avait d’ailleurs pas le sourire à l’issue de cette joute amicale. “On a pris une bonne gifle ce soir”, analysait-il, en conférence de presse. “On était en dessous de ce que j’attendais. Ça peut arriver. Mais ce n’était pas le bon soir parce qu’on a joué face à une équipe qui a joué plus qu’un match amical. En face, ils ont mis ce qu’il fallait, nous pas."





“Une leçon”

Mais, s’il est déçu, le sélectionneur des Bleus estime aussi que ses joueurs apprendront de cette défaite. “Je n’aime pas perdre. Et surtout pas comme ça. En termes d’agressivité, de générosité, de solidarité... on a pris une leçon. Mais de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal de prendre une leçon si on a oublié ses basiques.”





Les Bleus n’auront que quelques jours pour oublier cette prestation mineure et se reconcentrer sur le match contre le Portugal. Une rencontre qui pourrait ouvrir à la France les portes du Final Four de la Ligue des Nations. Ou définitivement les refermer...