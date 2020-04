Le Barça cède au naming du Camp Nou pour le Covid_19

Une grande première à Barcelone. Jusqu’à présent le nom du Camp Nou, stade du Barça, n’avait jamais été accolé à celui d’une marque. Un naming très répandu dans le monde du football, principalement pour des enceintes nouvelles et fortement remodelées. Les dirigeants du FC Barcelone ont cependant décidé de franchir le pas pour la saison prochaine. Mais les droits commerciaux vont être cédés à la fondation du club qui aura en charge de redistribuer les bénéficies afin de favoriser la lutte contre le Covid-19 « au niveau local comme au niveau international« .





« Le monde vit un moment marquant, la plus grande crise sanitaire, économique et sociale de l’histoire moderne et le FC Barcelone a pris une décision exceptionnelle, à la hauteur des besoins de l’humanité en ces moments de grande incertitude« , explique le club blaugrana dans un communiqué.







La fondation va donc se mettre en relation avec le département commercial du club afin de « lancer un processus pour trouver un sponsor qui souhaite acquérir les droits du naming du Camp Nou pour une saison« , explique le club qui confirme par ailleurs que cette initiative ne viendra pas mettre en péril le projet Espai Barça (« Grand projet de transformation des installations du club pour créer le meilleur complexe sportif du monde dans une grande ville comme Barcelone« ). Ce plan prévoir la rénovation du Camp Nou, du Palau Blaugrana ou du centre d’entraînement. Et le naming du stade sera utilisé à l’avenir pour financer ce projet.