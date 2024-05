Le Barça domine la Sociedad et reprend la deuxième place

La Liga Après trois défaites lors de ses quatre derniers matchs, le FC Barcelone s’est relancé lundi en battant la Real Sociedad (2-0) à domicile pour récupérer sa place de dauphin du Real Madrid, déjà sacré champion.



Le Barça, battu par Gérone dans le derby catalan la semaine passée (4-2), profite ainsi du faux pas de son voisin catalan vendredi face à Alavés (2-2) pour reprendre la deuxième place de Liga avec un point d’avance. Une victoire importante dans la course à la Ligue des champions, dernier objectif du club blaugrana, condamné à une saison blanche après son élimination en quart de finale de C1 par le Paris Saint-Germain, au début d’une semaine à trois matches (lundi, jeudi, dimanche).



Mis sous pression et en danger dans la profondeur par l’ex-attaquant de l’Union Berlin Sheraldo Becker, dont l’ouverture du score a été finalement refusée pour hors-jeu (23e), le Barça a fini par trouver la faille juste avant la mi-temps grâce à son prodige de 16 ans Lamine Yamal, à nouveau décisif. L’ailier espagnol a ouvert le score d’une belle frappe enroulée du pied gauche au terme d’un beau mouvement collectif avec Robert Lewandowski et Ilkay Gündogan (40e, 1-0), lançant les siens vers ce succès précieux.



Le cinquième but de la saison en championnat, le huitième toutes compétitions confondues pour l’adolescent catalan, devenu indispensable en club comme avec la Roja. Le gardien espagnol Alex Remiro a repoussé deux tentatives de Raphinha (66e) et Ferran Torres (77e) qui prenaient le chemin du but pour préserver l’espoir basque, mais a fini par s’incliner au bout du temps additionnel sur le pénalty de l’ancien Rennais (90e+3, 2-0).



Logiquement battue, la Real Sociedad cède sa sixième place qualificative pour la Ligue Europa au Bétis Séville, vainqueur d’Almeria dimanche (3-2).