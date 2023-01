Le Barça se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d'Espagne grâce à un but d'Ousmane Dembélé

Face à la Real Sociedad (1-0), le Barça a dominé les débats pour se qualifier en demi-finales de Coupe du Roi grâce à un but d'Ousmane Dembélé. Osasuna a de son côté sorti le Séville FC (2-1).

Leader de Liga, le FC Barcelone s'est imposé ce mercredi en quart de finale de Coupe du Roi face à la Real Sociedad (1-0). L'équipe basque, qui réalise une belle saison comme en témoigne sa troisième place en Championnat, a été plombée par l'expulsion rapide de Brais Mendez (41e), l'un de ses maîtres à jouer. Plus incisifs offensivement en première période, les Catalans ont dominé les débats sans parvenir à trouver la faille.





Au retour des vestiaires, c'est Ousmane Dembélé qui a su faire la différence. Sur un service en profondeur de son compatriote Jules Koundé, l'ancien Rennais est rentré dans la surface et a armé une frappe puissante qu'Alex Remiro n'a pu qu'effleurer (52e).





Suite à cette ouverture du score, le match a été décousu et chaque équipe aurait pu marquer mais les ratés (Sorloth, 60e et Dembélé, 76e), la barre (Gavi, 68e) mais aussi de grosses parades de Remiro (85e) et surtout Ter Stegen (89e et 90+3e) ont empêché une évolution du score. Les Catalans accèdent donc au dernier carré de la compétition.





Le Séville FC éliminé par Osasuna