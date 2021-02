Le Barça surpris par Séville en Coupe, l’Atalanta élimine Naples

Seville bat Barca 2-0

Le FC Barcelone a été dominé 2-0 par le Séville FC mercredi en demi-finale aller de la Coupe d'Espagne, sa première défaite depuis la finale de la Supercoupe d'Espagne le 17 janvier.

Les Catalans ont été surpris par un but magnifique du défenseur central français Jules Koundé (25e), qui a effacé trois défenseurs dont Samuel Umtiti pour finir sa course folle par une frappe croisée du droit, avant le but tardif de l'ex-Blaugrana Ivan Rakitic (85e).





Séville a ainsi pris une option pour la finale.





L'autre demi-finale opposera jeudi l'Athletic Bilbao à Levante.





Les matchs retour sont programmés à Barcelone le 3 mars et à Valence le 4 mars.





L’Atalanta élimine Naples, tenant du titre





Naples, tenant du titre et privé de Dries Mertens blessé à la cheville, ne défendra pas sa couronne lors de la finale de la Coupe d’Italie en mai. Le Napoli s’est incliné contre l’Atalanta (3-1) mercredi à Bergame en demi-finale retour (0-0 à l’aller).





Deuxième finale en trois ans

L’Atalanta, dont la victoire en Coupe d’Italie en 1963 constitue son seul et unique trophée au palmarès, décroche sa deuxième finale en trois ans, après celle perdue en 2019 contre la Lazio. Elle retrouvera le 19 mai pour une finale inédite la Juventus Turin, qui a éliminé l’Inter Milan (2-1, 0-0) en demi-finales.





La “Dea” s’est rapidement mise en bonne position grâce à Duvan Zapata d’une frappe soudaine et puissante (10e) puis Matteo Pessina au terme d’un joli mouvement collectif (16e). Naples a entretenu l’espoir en réduisant la marque en début de seconde période par Hirving Lozano, en deux temps après une incursion de Tiémoué Bakayoko (53e). Mais les joueurs de Gennaro Gattuso n’ont pas réussi à marquer l’indispensable second but, même si Victor Osimhen ne fut pas loin (75e), juste avant le troisième but de l’Atalanta signé de nouveau Pessina (78e).