Le Bayern Munich bat le Borussia Dortmund et remporte la Supercoupe d'Allemagne

Tenant du titre, le Bayern Munich a de nouveau remporté la Supercoupe d'Allemagne en prenant le meilleur sur le Borussia Dortmund, mardi soir (3-1). Son neuvième sacre dans la compétition.







Auteur d'une préparation laborieuse (trois défaites, un nul) et d'une entame de Championnat guère convaincante (1-1 à M'Gladbach), Julian Nagelsmann a enfin pu goûter à sa première victoire comme entraîneur du Bayern Munich.

Sur la pelouse du Borussia Dortmund, dernier vainqueur de la Coupe d'Allemagne, les Munichois se sont montrés plus efficaces pour logiquement s'imposer (3-1) grâce une nouvelle fois à un Robert Lewandowski étincelant, auteur d'un doublé (41e, 74e) et d'une passe décisive sur le deuxième but signé Thomas Müller (49e).





Nagelsmann ouvre son palmarès

Corentin Tolisso, entré en jeu en milieu de deuxième période, a délivré une passe décisive sur la troisième réalisation bavaroise. Résultat : Avec cette Supercoupe, le successeur de Hans-Dieter Flick s'est adjugé le premier trophée de sa carrière. À noter que lors de leur échauffement, les joueurs de Nagelsmann ont rendu hommage à Gerd Müller, décédé dimanche matin des suites de la maladie d'Alzheimer, en portant un maillot floqué du numéro neuf et de son nom.