Le Bayern Munich concède le nul à l'Union Berlin, Fribourg en tête de la Bundesliga

Lors de la 5e journée de Bundesliga, le Bayern Munich n'a pu faire mieux qu'un match nul contre l'Union Berlin (1-1) pour la deuxième fois consécutive cette saison. Grâce à sa victoire à Leverkusen (3-2), Fribourg a pris la tête du Championnat.

À l'occasion de la 5e journée de Bundesliga, le Bayern Munich n'a pris qu'un point sur la pelouse de l'Union Berlin (1-1) après avoir concédé l'ouverture du score, samedi. Fribourg a lui battu le Bayer Leverkusen chez lui (3-2) et prend la tête du Championnat allemand. Cologne s'est également imposé en déplacement face à Wolfsburg (4-2) à l'instar du Werder Brême à Bochum (2-0), tandis que Stuttgart et Schalke se sont quittés sur un score de parité (1-1).

Le Bayern coince encore

Le Bayern Munich a été mené au score pour la deuxième fois de la saison après le match nul contre le Borussia Mönchengladbach (1-1). Sheraldo Becker, esseulé au second poteau, a superbement repris le coup franc de Christopher Trimmel d'un plat du pied laissant Neuer sur place (12e, 1-0). Le gardien bavarois pensait voir le ballon sortir du terrain, mais il s'est finalement logé dans le petit filet opposé.

Mais les coéquipiers de Benjamin Pavard n'ont pas tardé à revenir au score sur coup de pied arrêté. Joshua Kimmich au corner, le ballon est retombé dans les pieds de Jamal Musiala, mais sa lourde frappe a été contrée. Le milieu défensif allemand, tout juste replacé aux abords de la surface, a égalisé d'un tir rasant, dévié par un Berlinois.

Comme face aux partenaires de Marcus Thuram, les hommes de Julian Nagelsmann ont dominé les Unionais et ont été très présents sur le but adverse, mais ne sont pas parvenus à prendre l'avantage. Frederik Rönnow a sauvé son équipe à plusieurs reprises, notamment devant Leroy Sané au point de penalty (37e) et sur la tête de Sadio Mané (90e+3), et permis à l'Union Berlin de finir un 12e match consécutif de Bundesliga sans perdre, depuis la défaite contre le Bayern Munich (4-0) lors de la 27e journée, la saison dernière.

Manuel Neuer a évité le pire au Bayern à la 76e minute, en réalisant une belle parade face à Jamie Leweling qui s'était défait de Dayot Upamecano.

Fribourg enchaîne, Leverkusen sombre

Fribourg a remporté sa 4e victoire de la saison sur le terrain de Leverkusen (2-3), malgré une première mi-temps à l'avantage du Bayer. Kerem Demirbay ouvrait le score à la suite d'un imbroglio dans la défense adverse (16e, 1-0) et Moussa Diaby butait sur Mark Flekken (41e). Mais au retour des vestiaires, les protégés de Christian Streich ont rapidement repris la main.

Matthias Ginter prenait le meilleur sur Jonathan Tah dans les airs (48e, 1-1) et Michael Gregoritsch, servi par Woo-yeong Jeong entré en début de partie après la blessure de Roland Sallai (9e), se jetait pour donner l'avantage à son équipe (51e, 1-2). Si Patrik Schick remettait les deux équipes à égalité sur un bon centre de Callum Hudson-Odoi (65e, 2-2), Ritsu Doan éteignait les espoirs de Leverkusen d'un magnifique but (72e, 2-3).

Grâce à cette victoire, Fribourg a pris la tête du Championnat, devant Dortmund à la différence de buts. Le Bayer Leverkusen lui stagne à la 13e place après sa 4e défaite de la saison.

Cologne écrase Wolfsburg, Bochum à nouveau battu

Malgré la rapide ouverture du score de Lukas Nmecha (2e), Wolfsburg s'est incliné contre Cologne devant ses supporters (4-2). Après le départ d'Anthony Modeste, les Boucs sont tout de même parvenus à trouver le chemin des filets à quatre reprises grâce à Dejan Ljubicic (22e), Paulo Otavio contre son camp (32e), Florian Kainz (45e+2) et Sargis Adamyan (81e). Le second but de Nmecha (79e) n'aura pas changé l'issue de la rencontre.

En infériorité numérique après l'expulsion de Josha Vagnoman (67e), Stuttgart a gardé son score de parité contre Schalke (1-1). Le Werder Brême s'est lui imposé pour la 2e fois de la saison à Bochum (2-0).