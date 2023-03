Le Bayern répond à Dortmund dans le duel à distance au sommet, Mané joue une demi heure

A quatre jours de recevoir le Paris SG en huitième de finale retour de la Ligue des champions, le Bayern Munich s'est imposé sur la pelouse du mal classé Stuttgart (2-1), samedi soir, et répond à Dortmund, vainqueur la veille contre Leipzig (2-1).



Le duel à distance entre les deux mastodontes du championnat d'Allemagne se poursuit, puisqu'à onze journées de la fin de la saison le Bayern et le Borussia Dortmund comptent 49 points chacun, les Munichois conservant la première place à la différence de buts (+44 contre +19).



Derrière eux, un petit trou s'est créé, puisque l'Union Berlin n'a pu faire mieux que match nul à domicile contre Cologne (0-0), de même que Fribourg, tenu en échec par le Borussia Mönchengladbach (0-0).



Surprise de la saison, l'Union compte désormais cinq points de retard sur le duo de tête (44), alors que Fribourg partage la 4e place avec Leipzig à sept unités (42 pts, devancé à la différence de buts).



Les joueurs de Julian Nagelsmann et d'Edin Terzic ont rendez-vous en Bavière en Bundesliga le samedi 1er avril (18h30) pour le sommet qui pourrait décider du futur champion allemand, lors de la 26e journée.



D'ici là, tous deux auront encore deux matches de championnat --contre Augsbourg et à Leverkusen pour le Bayern, à Gelsenkirchen contre Schalke et contre Cologne pour Dortmund--, et surtout un huitième de finale retour de Ligue des champions, mardi à Londres contre Chelsea pour le BVB et mercredi à l'Allianz Arena contre le PSG pour le Bayern.



- De Ligt et Choupo-Moting buteurs -



Samedi à Stuttgart, le Bayern a assuré l'essentiel, à savoir prendre les trois points et ne pas laisser la tête du classement au BVB.



Après de grosses occasions par Jamal Musiala, contré après avoir dribblé toute la défense adverse dans un raid dont il a le secret (13e), ou par Leon Goretzka, dont la tête à 6 mètres du but a été repoussée spectaculairement par le gardien de Stuttgart Fabian Bredlow (21e), le Bayern a trouvé la faille par un défenseur.



Sur un tir de loin, le Néerlandais Matthijs De Ligt a profité de l'erreur de Bredlow pour ouvrir le score à la quarantième minute, et permettre à ses coéquipiers de regagner le vestiaire avec l'avantage.



Tout n'a pas été parfait pour les Bavarois pendant les 45 premières minutes, et De Ligt a évité l'ouverture du score de Stuttgart, à la 37e après une sortie hasardeuse du gardien munichois, Yann Sommer.



Dans l'optique du match contre le PSG, Julian Nagelsmann a laissé Benjamin Pavard, suspendu pour le match retour de C1, sur le banc, et aligné le jeune Croate Josip Stanisic, sous pression en début de match.



En défense centrale, Dayot Upamecano a effectué son retour de suspension après le rouge à Gladbach il y a deux semaines.



Après la pause, l'international camerounais Eric Maxim Choupo-Moting a fêté sa prolongation de contrat avec un but à l'heure de jeu (62e), avant de sortir pour Sadio Mané, qui a une nouvelle fois joué une grosse demi-heure et monte progressivement en régime.



Par la suite, les décuples champions d'Allemagne en titre ont géré leur avance, la tête probablement déjà tournée vers le PSG.



La réduction du score à la 88e minute par Juan Jose Perea a toutefois relancé un peu le suspense dans le temps additionnel et souligné certaines insuffisances munichoises, notamment dans le jeu aérien.