Le Bayern se renforce avant le Barça

Au lendemain de sa qualification validée contre Chelsea (4-1), à Munich, le Bayern s’est envolé pour Lisbonne, à 5 jours d’affronter le FC Barcelone.







Hansi Flick a convoqué un groupe élargi où figure notamment Jérôme Boateng. Le défenseur allemand a fait peur aux supporters du Bayern en sortant dès la 64e minute sur blessure face aux Blues, après une mauvaise réception. Son entraîneur a rapidement expliqué qu’il n’y avait rien de grave pour celui qui forme une charnière centrale impressionnante avec David Alaba.





Pavard finalement apte ?





Benjamin Pavard et Kingsely Coman, forfaits pour la réception de Chelsea, font également partie du groupe. Seront-ils rétablis pour affronter les Blaugranas de Lionel Messi ? Hansi Flick devrait en dire plus ces prochains jours. L’ailier formé au PSG a été victime d’une blessure musculaire, alors que le défenseur champion du monde est touché à une cheville depuis la fin de la Bundesliga et était annoncé comme forfait pour le «Final 8» au Portugal.





Joshua Kimmich a été replacé latéral droit face à Chelsea, laissant le soin à Thiago Alcantara et Leon Goretzka de former le double pivot du Bayern. Dans le secteur offensif, c’est Ivan Perisic, aligné sur l’aile gauche, qui a accompagné Thomas Müller, Serge Gnabry et Robert Lewandowski, avec un Philippe Coutinho seulement entré en jeu.