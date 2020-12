Le breakdance devient discipline officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024

Les JO 2024 de Paris accueilleront des épreuves de breakdance. Le Comité International Olympique vient de valider la discipline et la reconduction de trois autres : l'escalade, le skateboard et le surf.



Le breakdance fera ses premiers pas dans l'arène olympique aux Jeux de Paris en 2024, tandis qu'escalade, skateboard et surf seront reconduits après leurs débuts l'été prochain aux JO de Tokyo, a annoncé lundi soir le président du Comité International Olympique (CIO) Thomas Bach. La commission exécutive du CIO a fixé le programme définitif.





Un programme "plus urbain"







Des disciplines que l'on retrouvera aux côtés des 28 disciplines classiques. Ces quatre sports "contribuent à rendre le programme des JO plus jeune, plus urbain, avec un meilleur équilibre entre les sexes", avait d'ailleurs vanté Thomas Bach en mars 2019, après un premier avis favorable. Pour ces Jeux, le nombre total d'athlètes diminue de 600 (à 10.500) les podiums passent de 339 à 329, et la parité exacte entre participants et participantes est atteinte pour la première fois de l'histoire des JO.