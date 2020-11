Le but génial de Riyad Mahrez qui qualifie l’Algérie pour la CAN

Riyad Mahrez, Joueur Algerien

Tenante du titre, l’Algérie sera présente au Cameroun, en début d’année 2022, pour défendre son titre de championne d’Afrique. En c’est en grande partie à un Riyad Mahrez étincelant que les Fennecs doivent cette qualification sans histoire.





Les Fennecs avaient réalisé le carton plein lors de leurs trois premières rencontres, ils ont dû se contenter d’un partage contre le Zimbabwe (2-2), lundi après-midi. Un partage suffisant: l’Algérie est le premier pays à se qualifier pour la prochaine CAN et rejoint le Cameroun, qualifié d’office en tant que pays organisateur.





Avec Riyad Mahrez dans les premiers rôles. Déjà passeur et buteur lors du match aller, jeudi dernier, le capitaine algérien a remis ça lundi. Et de quelle manière. Une aile de pigeon pour contrôler le ballon, deux crochets pour éliminer le défenseur et un plat du pied pour conclure: un but sensationnel, le 18e du joueur de Manchester City avec sa sélection.