Le Canada se qualifie pour la Coupe du monde, 36 ans après sa seule participation

En battant la Jamaïque ce dimanche (4-0), devant plus de 30 000 supporters à Toronto, le Canada est devenu le vingtième pays qualifié pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. L'attaquant lillois Jonathan David a disputé toute la rencontre mais n'a pas marqué, laissant Larin ouvrir le score (13e), avant que Buchanan (44e) et Hoilett (82e) garantissent la victoire, gonflée par le but contre son camp de Mariappa (88e).











Après leur défaite jeudi dernier contre le Costa Rica (0-1), les Canadiens ont donc bien réagi pour vivre un moment historique : il s'agira seulement de leur deuxième participation à la Coupe du monde, trente-six ans après leur première, au Mexique. Incapables de marquer le moindre but, ils y avaient perdu leurs trois matches.