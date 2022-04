Le chanteur Mokobe encense Sadio Mané

Le champion d'Afrique, l'international Sénégalais, Sadio Mané capte toutes les attentions avant la cérémonie de remise du prochain Ballon d'or européen. Mokobé, de son vrai nom Mokobé Traoré, est un rappeur et acteur français d'origine malienne et membre-fondateur du groupe 113 estime que Sadio Mané est le meilleur joueur de la planète. Et, grâce à ses performances et son talent, il mérite le Ballon d'or européen de même que Karime Benzema.



C'est le chanteur lui-même qui fait cette déclaration sur sa page Facebook "Sadio Mané mérite le Ballon d’or. Il est incroyable et il est à ce jour un des meilleurs joueurs de la planète tout comme Karim Benzema ça se joue entre les deux . on ne va pas se mentir, vous n'avez pas intérêt à nous sortir je ne sais quoi c’est Sadio ou Karim merci au revoir" a-t-il déclaré.