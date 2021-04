Le CNG a sévi : Lourdes sanctions financières contre Lac 2, Eumeu Sène et Diène Kaïré

Le CNG de lutte a coupé plus de cinq (5) millions de Fcfa sur les reliquats des cachets de Lac de Guiers 2 et Eumeu Sène, rapporte Sunu Lamb.Les deux lutteurs, qui s'affrontaient dimanche dernier, ont été sanctionnés pour surplus d'accompagnateurs, avertissement et dépassement du temps de préparation mystique.Le premier, vainqueur du combat, a perdu au total 2 710 000 Fcfa, soit 10% de son reliquat (1 500 000 F CFA), un surnombre de 40 personnes (600 000 F CFA) et un dépassement du temps de préparation mystique (310 000), entre autres.Au même moment, son adversaire Eumeu Sène a été délesté de la rondelette somme de 2 610 000 Fcfa.Diène Kaïré qui a battu Modou Anta a perdu 270 000 F CFA, pour surplus de 8 accompagnants (160 000 F CFA), 6 minutes de retard dans la préparation mystique (60 0000 F CFA).