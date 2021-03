Le coach biélorusse: “Le pire, c'est que le résultat correspond à la réalité”

Mikhail Markhel , Coach Bielorusse

Mikhail Markhel est apparu abattu mardi soir après la large défaite de la Biélorussie contre la Belgique (8-0) lors de la 3e journée des qualifications pour le Mondial 2022. "C'est difficile de parler dans ce genre de situation. Le résultat est dur à avaler. Le plus compliqué, c'est que ça correspond vraiment à la physionomie du match. Mais ce résultat est un peu inattendu", a déclaré le sélectionneur en conférence d'après-match.





"Nous n'avons pas réussi à suivre le plan. Vu le résultat, ce sont évidemment les qualités individuelles des joueurs belges qui ont fait la différence. Il n'y a pas de comparaison possible. C'était très difficile pour nous. Les Diables Rouges ont bien plus de qualités techniques et tactiques. Ils ne sont pas premiers au classement FIFA pour rien.”