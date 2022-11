Le coach Vahid Halilhodzic cambriolé

Le domicile de Vahid Halilhodzic, l'ancien entraîneur du Maroc a été cambriolé dimanche en son absence à Louveciennes (Yvelines), a appris lundi l'AFP de source policière.



Dans l'après-midi, les cambrioleurs ont forcé une fenêtre située à l'arrière du pavillon, a précisé cette source.



Ils se sont ensuite emparés du coffre-fort qui contenait de l'argent, des bijoux et des montres de luxe.



Le vol par effraction a été constaté en fin de journée.



Le préjudice est estimé à 80.000 euros, la police judiciaire est saisie.



Ancien coach du Paris Saint-Germain entre 2003 et 2005, Vahid Halilhodzic est également connu en France pour avoir notamment entrainé Lille, Rennes et Nantes.



Il a également été le sélectionneur de plusieurs équipes nationales, comme l'Algérie, la Côte d'Ivoire ou le Maroc, pays qu'il entrainait jusqu'au mois d'août.