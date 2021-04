Le conseil de Guardiola à De Bruyne avant de défier le PSG: “C'est ce que font les grands joueurs”

Pep Guardiola

Manchester City n'est plus qu'à trois matches de décrocher un titre qui constitue son objectif depuis de nombreuses saisons. Arrivé au club pour l'aider à y parvenir, Pep Guardiola a préfacé mardi la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Il n'a pas manqué d'évoquer le regretté Johan Cruyff, l'entraîneur du Catalan lors de sa période au FC Barcelone.





“Cruyff m'a appris qu'il fallait profiter du match. Profiter des responsabilités et de la pression. C'est ce que font les grands joueurs. C'est pour ça qu'ils remportent ces compétitions, parce qu'ils les jouent comme des matches amicaux. C'est ce que je veux voir de mon équipe", a dit le coach de Kevin De Bruyne mardi en conférence de presse.





"Avant la finale à Wembley contre la Sampdoria (de la Coupe des clubs champions, ndlr), il nous a dit ‘Allez-y et profitez’. Je sais que je ne dirai pas ça, car je ne suis pas Johan Cruyff. Mais il faut prendre du plaisir, durant le voyage, lors du café à l'aéroport, pendant le diner tous ensemble, lors de l'entraînement. C'est le processus. Nous sommes privilégiés d'être dans le dernier carré, il faut en profiter.”





Ce n'est que la deuxième fois que les Skyblues se retrouvent en demi-finales de la compétition. Pour parvenir en finale, ils devront écarter le PSG, finaliste en titre. "Nous savons que nous allons souffrir dans les deux rencontres et qu'ils auront des occasions. Je connais nos armes. La meilleure manière de minimiser leur impact, c'est d'imposer notre jeu. J'ai appris qu'à ce niveau de la compétition, plus on est soi-même plus on a de chances d'aller loin."