Le conseil de Joe Cole aux dirigeants de Chelsea : "C'est ce qu'il faut faire avec Nicolas Jackson"

Nicolas Jackson est au centre des attentions à Chelsea. Danger permanent face à Manchester City samedi, le Sénégalais s'est cependant montré très inefficace, manquant 3 occasions franches. Ce qui lui a valu des critiques de la part de certains supporters, mais aussi le soutien de son entraîneur et de Didier Drogba.







Sur la chaîne TNT Sports, l'ancien joueur de Chelsea, Joe Cole, a été invité à donner son avis sur l'attaquant sénégalais. Pour lui, Chelsea doit encore faire confiance à Jackson, qui pourrait devenir un très grand joueur. Et même s'il y a des recrues la saison prochaine pour concurrencer le Sénégalais, Cole demande aux Blues de rester patients.





"Nicolas Jackson fait très, très bien beaucoup de choses sur le terrain. Il peut être maniable, il a de bons pieds, il peut diriger la chaîne, c'est un travailleur volontaire et c'est un jeune attaquant donc il a le temps de s'améliorer (…) Ils (les dirigeants de Chelsea) vont certainement se renforcer dans ce domaine (poste de numéro 9), mais il faut croire en ce garçon. Ils l'ont acheté en tant que jeune joueur, il doit donc être nourri et élevé", a déclaré l'ancien meneur de jeu.





Pour Joe Cole, la technique est déjà là pour Nicolas Jackson, maintenant il doit travailler sa confiance et son état d'esprit. "La chose la plus difficile à faire dans le football, c’est d’être buteur. C'est pour cela qu'ils reçoivent tout l'argent. Chez lui, c'est plus l'esprit que la technique. Je pense qu'il a besoin de se détendre devant le but et nous avons également vu de belles finitions cette année. J'espère qu'il pourra arriver là où il doit aller (…) Si je travaillais avec lui en tant qu'avant-centre, nous travaillerons en grande partie sur la confiance. Nous avons vu des attaquants atteindre 21, 22, 23 ans, sans avoir un bon bilan de buts, puis quelque chose se déclenche et ils décollent", a jugé Joe Cole.





Cette saison, Nicolas Jackson a marqué 10 buts en Premier League. Un bilan respectable pour une première dans l'élite anglaise, mais éclipsé par les manqués, parfois flagrants, du joueur sénégalais.