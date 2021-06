Le Conseil de Koulibaly à Abdou Diallo : ‘’Il doit s’acclimater au football africain’’

Le duo Kalidou Koulibaly-Abdou Diallo a été expérimenté par Aliou Cissé dans l’axe central de la défense sénégalaise, hier, contre la Zambie.





Malgré le but encaissé, le défenseur parisien a tiré son épingle du jeu, selon le capitaine des Lions qui a évolué avec lui en défense . ’’Abdou Diallo est un très grand joueur qui évolue dans un très grand club, le Paris Saint-Germain. Il a fait un bon match. Il a montré ses qualités au sein du collectif. Cela nous pousse à donner plus de qualités’’, a fait savoir KK.





Toutefois, pour ce dernier, Diallo doit avoir l’esprit africain pour s’imposer. ‘’C’est à lui maintenant de s’acclimater au football africain. On a vu aujourd’hui que même à 3-0, on peut te mettre en danger. On voulait lui inculquer l’esprit africain’’, conseille-t-il.