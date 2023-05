Le conseil de Tuchel à Sadio Mané en difficulté au Bayern

Sauf cataclysme, Sadio Mané sera champion d’Allemagne avec le Bayern Munich. Mais le Sénégalais ne peut certainement se réjouir de sa saison. Il est peu efficace devant les buts depuis son retour de blessure.





Le samedi 22 avril 2023, le Ballon d’or africain a certes renoué avec le chemin des filets en inscrivant son tout premier but dans l’année en cours mais il n'a pas pu poursuivre sur sa bonne lancée dimanche dernier face au Hertha Berlin.On retiendra une grosse occasion de but manquée et sortie boudeuse à l’heure de jeu.





« Sadio a commencé en tant qu’ailier gauche, ce qui est à mon avis son meilleur poste… »





En conférence de presse, Thomas Tuchel n’a pas échappé aux questions des journalistes sur sa star. L’allemand a déclaré qu’il avait mis le Sénégalais dans les meilleures dispositions. « Sadio a commencé en tant qu'ailier gauche, ce qui est à mon avis son meilleur poste depuis qu’il joue à Liverpool. Aujourd’hui notre jeu était plus axé sur la droite parce que la liaison entre Nous’ (Mazraoui), King’ (Coman) et Serge (Gnabry) était meilleure qu’à gauche entre Joao, Jamal et Sadio. Joao était souvent isolé » a déclaré l’ex-entraîneur du Chelsea.





Garder « la tête haute »